وظائف شاغرة في كليات جامعة الطائف وفروعها

أعلنت جامعة الطائف عن توفر وظائف معيدين ومعيدات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة وفروعها التالية:

– كلية الطب (رجال ونساء)

– كلية طب الأسنان (رجال)

– كلية الصيدلة (رجال ونساء)

– كلية العلوم الطبية التطبيقية (رجال ونساء)

– كلية الهندسة (رجال ونساء)

– كلية العلوم (رجال ونساء)

– كلية الشريعة والأنظمة (نساء)

– كلية العلوم الإدارية والمالية (رجال ونساء)

– كلية الآداب (رجال)

– كلية التربية (نساء)

– كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي (نساء)

– كلية التربية والآداب بتربة (نساء)

– كلية العلوم والآداب برنية (رجال ونساء)

– كلية التربية والعلوم بالخرمة (رجال)

– مركز اللغة الإنجليزية (رجال)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني من الإثنين القادم الموافق 1438/11/15هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 1438/12/15هـ.

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