 وظائف شاغرة في كليات جامعة الطائف وفروعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في كليات جامعة الطائف وفروعها

وظائف شاغرة في كليات جامعة الطائف وفروعها
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الطائف عن توفر وظائف معيدين ومعيدات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة وفروعها التالية:

– كلية الطب (رجال ونساء)
– كلية طب الأسنان (رجال)
– كلية الصيدلة (رجال ونساء)
– كلية العلوم الطبية التطبيقية (رجال ونساء)
– كلية الهندسة (رجال ونساء)
– كلية العلوم (رجال ونساء)
– كلية الشريعة والأنظمة (نساء)
– كلية العلوم الإدارية والمالية (رجال ونساء)
– كلية الآداب (رجال)
– كلية التربية (نساء)
– كلية التصاميم والاقتصاد المنزلي (نساء)
– كلية التربية والآداب بتربة (نساء)
– كلية العلوم والآداب برنية (رجال ونساء)
– كلية التربية والعلوم بالخرمة (رجال)
– مركز اللغة الإنجليزية (رجال)

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني من الإثنين القادم الموافق 1438/11/15هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 1438/12/15هـ.

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