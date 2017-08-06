 “جوجل” تتحدى “سناب شات” بتقنية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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“جوجل” تتحدى “سناب شات” بتقنية جديدة

“جوجل” تتحدى “سناب شات” بتقنية جديدة
المناطق - وكالات

أفاد مصدر مطلع بأن شركة جوجل تعكف حاليا على تطوير تكنولوجيا تمكن الشركات الإعلامية من إنتاج موضوعات مماثلة لتلك الموجودة على منتدى (ديسكفر) التابع لسناب شات.

وذكر المصدر الذي تحدث شريطة عن نشر اسمه أن مشروع جوجل المسمى (ستامب) في مراحل الاختبار المبكرة مع الناشرين.

وتسابق شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وشركة سناب المالكة لسناب شات الزمن لتطوير أدوات نشر للشركات الإعلامية لملء تطبيقاتها الخاصة بالأخبار والترفية والرياضة وغيرها.

والتحدي بالنسبة لأدوات من هذا القبيل هو جعلها أسرع وأسهل استخداما من محركات البحث وفي الوقت ذاته توفر للمستخدمين تجربة شيقة.

وتتميز تقنية (ديسكفر) التابعة لسناب شات بأنها تدمج المقاطع المصورة مع النصوص والصور مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى موضوع جديد أو إعلان بلمسة إصبع.

وكانت وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ تطوير جوجل لتقنية ستامب أمس الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت جوجل في بيان “ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الحالي لكننا نتطلع إلى أن نطلعكم على المزيد قريبا”.

ويستدعي اسم ستامب إلى الذهن أحد منتجات جوجل الموجودة بالفعل وهو صفحات الجوال المسرعة أو (آمب) والتي تسمح بتحميل أسرع للقصص الإخبارية على الإنترنت. ولدى فيسبوك منتج منافس هو إنستانت آرتيكلز.

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