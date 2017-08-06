 (فيديو) البنت الصرخة على شاطيء غزة “هدى غالية” في يوم تخرجها بعد 11 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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(فيديو) البنت الصرخة على شاطيء غزة “هدى غالية” في يوم تخرجها بعد 11 عاما

المناطق - وكالات

من منا لايعرف الطفلة الفلسطينية هدى غالية التي صرخت بأعلى صوتها  أبي أبي ..عندما استهدفت قذائف البوارج الحربية الصهيونية عائلتها وضحكات إخوتها، وحنان أمها وأبيها على شاطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة عام 2006 فأبكت الكبار بكلماتها وسالت دموع كل من رأى المشهد لهوله.

عندما حلت الفاجعة بعائلة غالية على شاطىء بحر غزة  كانت الطفلة هدى لا تتجاوز 11 سنة، واليوم وبعد سبع سنوات على هذه المأساة كبرت هدى وتغيرت ملامحها وازداد حقدها على المحتل الصهيوني.

منذ أيام، تخرجت هذه الطفلة من الجامعة الإسلامية في غزة وألقت كلمة مؤثرة في حفل التخرج، شكرت خلالها والدتها والجامعة، وكل من ساعدها في الوصول إلى الجامعة ومساعدتها على التخرج.

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