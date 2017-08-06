شاهد.. اتباع مقتدى الصدر: “كل العجم يروحون فدوى للسعودية”

تناقل مغردون عراقيون، مقطع فيديو لاتباع مقتدى الصدر بعد عودته من السعودية أخيرا، وهم يتغنون بقول “كل العجم يروحون فدوى للسعودية.

وكان نائب الملك الأمير محمد بن سلمان قد التقى في الرياض زعيم التيار الصدري في العراق أواخر يوليو/حزيران الماضي، في زيارة إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى الموافقة على “إنشاء مجلس تنسيق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين مع المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.. وأن البلدين حققا قفزة نوعية في العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية الزيارات الرسمية بينهما.