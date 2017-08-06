 “الشرعية” تفند مزاعم قطر: انتصاراتنا متوالية في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تفند مزاعم قطر: انتصاراتنا متوالية في اليمن

“الشرعية” تفند مزاعم قطر: انتصاراتنا متوالية في اليمن
المناطق - وكالات

فندت القوات الحكومية في اليمن المزاعم القطرية عن تراجع عملياتها، عقب إنهاء مشاركة قوات الدوحة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأعلنت القوات الموالية للحكومة الشرعية مقتل العشرات من الانقلابيين الموالين لإيران في سلسلة عمليات عسكرية نفذت ضد مواقع الانقلابيين بشبوة مكيراس، والساحل الغربي لليمن، فيما أعلنت مصادر محايدة مقتل العديد من العناصر الانقلابية في غارات للتحالف العربي استهدفت تحركاتهم في العديد من الجبهات.

وقال الجيش اليمني في بيان صحفي، إن “مقاتلات التحالف العربي نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات العدو (الحوثيون وقوات صالح)”.

وأوضح أن “الغارات شملت استهداف مخازن أسلحة ومدافع ثقيلة وآليات، بالإضافة إلى تدمير عربة (بي أم بي) ودوريات تقل عتاداً، وأخرى على متنها العشرات من العناصر الانقلابية كانت في طريقها لتعزيز وإسناد الميليشيات في جبهتي حرض وميدي”.

وأشار إلى أن “الميليشيات قد تكبدت كذلك خسائر فادحة في المواجهات التي دارت بينها والجيش الوطني خلال اليومين الماضيين”.

 

 

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