 انتصارات جديدة ضد الانقلابيين في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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انتصارات جديدة ضد الانقلابيين في تعز

انتصارات جديدة ضد الانقلابيين في تعز
المناطق - وكالات

حقق الجيش اليمني، انتصارات جديدة ضد الانقلابيين في بلدة البرح بتعز، وتحرير مواقع كان الانقلابيون يسيطرون عليها، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم.

وبحسب شهود عيان، فإن التحالف العربي دمر منصة صواريخ في بلدة حيفان بتعز.

واستعادت القوات أكبر قاعدة عسكرية، كان الانقلابيون يحتلونها ويهددون من خلالها الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو الانتصار العسكري الذي يقول خبراء عسكريون إنه رد عملي على المزاعم القطرية.

واعتبر خبراء عسكريون تلك الانتصارات العسكرية بأنها تأتي كرد عملي على المزاعم القطرية حول تراجع التحالف العربي عقب انسحاب الدوحة.

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