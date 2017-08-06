 أطلق النار 3 مرات على حيوان المدرع.. فارتدت الطلقات إلى وجهه ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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أطلق النار 3 مرات على حيوان المدرع.. فارتدت الطلقات إلى وجهه !

أطلق النار 3 مرات على حيوان المدرع.. فارتدت الطلقات إلى وجهه !
المناطق - وكالات

تعرض رجل أمريكي من ولاية تكساس لجروح خطيرة في الوجه، بعد أن أطلق النار على حيوان المدرع من مسدسه، وارتدت الرصاصة من درع الحيوان القاسي إلى وجهه.

وحيوان المدرع هو من الثدييات الوحيدة التي تمتلك قشرة صلبة كهذه، ويطلق على حيوان المدرع اسم أرماديلو وهي كلمة إسبانية تعني مدرعة صغيرة.

ويوجد ما يقرب من 20 نوعاً من حيوان المدرع، ولكن النوع ذي التسعة نطاقات الوحيد الموجود في الولايات المتحدة وباقي الأنواع منتشرة في أمريكا الجنوبية، ولدى حيوان المدرع لوحات علي جسده تشبه الدروع تغطي كل جسمه.

وذكر شريف مقاطعة كاس لاري روي أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، خرج من منزله في ماريتا جنوب غرب تيسكاركانا، حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس الماضي، بعد أن رصد حيوان المدرع في ممتلكاته، وسارع إلى إطلاق النار عليه.

وأضاف روي “كانت زوجته في المنزل، فسارع إلى حمل مسدسه، وأطلق النار 3 مرات باتجاه الحيوان. ويبدو أن رصاصة واحدة على الأقل ارتدّت من قشرة المدرع القاسية، ثم أصابت وجه الرجل”.

وفي الوقت الذي تم نقل الرجل جواً إلى المستشفى، وهو يعاني من جراح خطيرة في وجهه، لا يعرف بعد ماذا حلّ بحيوان المدرع، وتقول الشرطة إنها لم تعثر عليه بعد الحادثة.

 

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