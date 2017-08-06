مختبر الأغذية بأمانة حائل يتابع سوق التمور وآثار المبيدات على الأغذية

إيضاحاً لما تم تداوله من أخبار تفيد عن وجود شحنات من التمور يتم تسويقها وهي تحمل نسبة أعلى من الحد المسموح به نظاماً لبقايا المبيدات , وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , فقد قامت أمانة المنطقة وفقاً لتوجيهات سموه الكريم بتكليف مختبر الأغذية بالأمانة بفحص منتجات أسواق التمور بمدينة حائل , كما قامت أيضاً بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع البيع العشوائي على الطرقات , ووجه سموه بأن يكون البيع من خلال السوق الرئيسي (سوق التمور) وذلك كإجراء احترازي وتنظيمي لسلامة المواطنين.

وتم التأكد بأن حالة السوق طبيعية وتم أخذ عينات من كافة منتجات السوق وفي حال ثبوت أي نتائج سلبية لدى المختبر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالمصادرة والإتلاف وتطبيق الغرامة النظامية بذلك , علماً بأن هذه الإجراءات روتينية وطبيعية ويتم اتخاذها بشكل يومي من قبل مختبر الأغذية بالأمانة على كافة المواد الغذائية التي ترد للسوق من كافة المصادر.

صرح بذلك سعد الثويني رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل.