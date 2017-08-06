عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولا شيء غير ذلك، مؤكدا أن “الخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر” ، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها خلال معركة القدس.

وأضاف عباس في كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القدس الذين حضروا إلى مقر الرئاسة برام الله، تحت شعار، “القدس تنتصر”، أن القيادة الفلسطينية لبت نداء المقدسيين وستبقى كذلك، مشيدا بحكمة المقدسيين وإرادتهم وشجاعتهم وصمودهم.

وحول ملف المصالحة الوطنية قال عباس “سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة، مشيرا إلى وجود جهات تسعى لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية.”