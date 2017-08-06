 عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر مختبر الأغذية بأمانة حائل يتابع سوق التمور وآثار المبيدات على الأغذية انتصارات جديدة ضد الانقلابيين في تعز مصر.. معاملة السوريين والفلسطينيين كلاعبين محليين بالدوري وليسوا أجانب أطلق النار 3 مرات على حيوان المدرع.. فارتدت الطلقات إلى وجهه ! “الشرعية” تفند مزاعم قطر: انتصاراتنا متوالية في اليمن شاهد ماذا حدث للحاضرين بعد غزو “النحل” لحفل موسيقي ؟! شاهد.. اتباع مقتدى الصدر: “كل العجم يروحون فدوى للسعودية” (فيديو) البنت الصرخة على شاطيء غزة “هدى غالية” في يوم تخرجها بعد 11 عاما “جوجل” تتحدى “سناب شات” بتقنية جديدة العفو الدولية تطالب بحرية سجناء إيران ورفع القمع ضد النشطاء وظائف شاغرة في كليات جامعة الطائف وفروعها

عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر

عباس: القدس العاصمة الأبدية لفلسطين والخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر
المناطق - وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ولا شيء غير ذلك، مؤكدا أن “الخطأ الذي ارتكبناه عام 1948 لن يتكرر” ، وأن القيادة الفلسطينية مستمرة في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها خلال معركة القدس.
وأضاف عباس في كلمة ألقاها أمام المئات من أبناء القدس الذين حضروا إلى مقر الرئاسة برام الله، تحت شعار، “القدس تنتصر”،  أن القيادة الفلسطينية لبت نداء المقدسيين وستبقى كذلك، مشيدا بحكمة المقدسيين وإرادتهم وشجاعتهم وصمودهم.

وحول ملف المصالحة الوطنية قال عباس “سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية لقطاع غزة تدريجيا ما لم تلتزم حركة حماس باستحقاقات المصالحة، مشيرا إلى وجود جهات تسعى لإدامة انفصال قطاع غزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية.”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>