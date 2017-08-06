بايرن يهزم دورتموند بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر الألماني

توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، بتغلبه على بوروسيا دورتموند 5 – 4 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2 -2 حيث تقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 12 وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 18 ثم أضاف بيير-إيمريك أوباميانغ الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71 قبل أن يسجل لوكاس بيتشيك لاعب دورتموند هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88. واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لمصلحة فريق بايرن ميونخ.

وخاض دورتموند المباراة بصفته بطلا لكأس ألمانيا فيما خاض بايرن المباراة بصفته بطلا للدوري الألماني.