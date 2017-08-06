 عنتريات زائفة.. إيران تتغنى بإرسال أقمار للفضاء وتعجز عن غسل زجاج طائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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عنتريات زائفة.. إيران تتغنى بإرسال أقمار للفضاء وتعجز عن غسل زجاج طائرة

عنتريات زائفة.. إيران تتغنى بإرسال أقمار للفضاء وتعجز عن غسل زجاج طائرة
المناطق - إيران

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي موظفا يقوم بغسل زجاج طائرة ركاب إيرانية من نوع ” ايرباص” تابعة لخطوط ” ماهان” برش الماء من قنينة يحملها بيده وهو يجلس فوق قمرة الطائرة بشكل غير آمن، لكي تقوم الماسحات بتنظيف الزجاج.

وعلق العديد من الإيرانيين بالقول إنه بينما تدعي السلطات تارة إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء وتارة بأنها صنعت أسلحة متطورة، فإنها عاجزة عن تصنيع ماسحات زجاج لطائراتها.

هذا وأعاد الإيرانيون تداول صورة أخرى تظهر الموظفين وهم يغسلون زجاجالطائرة بإبريق الماء، وآخرون استذكروا صورا نشرها الجيش الإيراني وقال إنها “حديثة وفتاكة” لكنها أثارت سخرية الرأي العام والخبراء.

دبابة ” فلاق” ايرانية الصنع

دبابة فلاق من الداخل

وفي إبريل الماضي، أثار إعلان إيران عن إنتاج طائرة شبح مقاتلة، تسمى “قاهر 313F “، والتي لم تستطع الإقلاع، اهتمام وسائل الإعلام العالمية وخبراء الطيران الذين قالوا بأنها “نكتة الموسم”، بينما قال آخرون بأنها “نمر من ورق”، وهناك من وصفها بأنها “لعبة مسلية”، نظرا لخصائصها التي لا تؤهلها أن تكون طائرة حربية.

وكان الجيش الإيراني نشر في إبريل 2015 صورا لبعض الأسلحة من إنتاج إيران، أثارت السخرية لدى مقارنتها بمستوى التهديدات التي يطلقها القادة العسكريون والسياسيون لإيران.

دبابة إيرانية الصنع

غواصة ” غدير ” ايرانية الصنع

استعراض الغواصة “السابحات”

ونُشرت تلك الصور عبر وسائل إعلام حكومية إيرانية بمناسبة “أسبوع الجيش”، تحت عنوان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكشف عن آخر الأجهزة العسكرية من صنعها”، لكن المعلقين الإيرانيين اعتبروها فضيحة وعنتريات زائفة.

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