الأهلي المصري يوضح حقيقة مفاوضاته مع عمر السومة

نفى مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، ما تردد عن وجود مفاوضات بين النادي القاهري ولاعب نادي أهلي جدة السوري عمر السومة، مؤكداً أنه لم تجر أي مفاوضات مع السومة.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلي يدرس بالفعل التعاقد مع لاعبين سوريين، ولكنه لم يستقر على اسم محدد حتى الآن، دون أن يؤكد أيضاً وجود نية للتفاوض مع لاعب الوحدة الإماراتي عمرو الميداني.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر اعتبار اللاعبين السوريين والفلسطينيين في الدوري المصري لاعبين محليين وليس أجانب اعتباراً من الموسم الجاري، وهو ما جعل الكثير من الأندية تفكر في التعاقد مع لاعبين من الجنسيتين.