شاهد.. لحظة القبض على أحد المتهمين بمحاولة تفجير الطائرة الإماراتية في استراليا

أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء السلطات الأسترالية القبض على أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة شركة “الاتحاد” الإماراتية أثناء رحلة لها من استراليا إلى أبو ظبي الشهر الماضي.

وأظهر المقطع، المتهم محاطًا بقوات الشرطة، عقب القبض عليه، وقد غطوا الجزء الأعلى من جسده برداء أبيض، فيما حاولت مراسلة “فوكس نيوز” الحديث معه إلا أنه كرر عبارات “لم أفعل شيئًا” “لا أعلم لماذا قبضوا عليّ”.

يذكر أن السلطات الاسترالية اتهمت تنظيم “داعش” الإرهابي بأنه وراء مخطط كان يستهدف رحلة شركة “الاتحاد” للطيران، منتصف الشهر الماضي، في مطار سيدني، وأكدت الشركة من جانبها بأنها تعاونت بشكل وثيق مع الشرطة الأسترالية في التحقيقات.