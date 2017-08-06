 استياء من تصرف موظفة قطرية مع جواز بحريني بطريقة مسيئة “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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استياء من تصرف موظفة قطرية مع جواز بحريني بطريقة مسيئة “فيديو”

استياء من تصرف موظفة قطرية مع جواز بحريني بطريقة مسيئة “فيديو”
المناطق - الرياض

اكتسحت موجة غضب موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بعدما تبادل نشطاء مقطعاً مصورا، يكشف تعامل موظفة قطرية في مطار “حمد الدولي” مع جواز سفر بحريني، إذ تعمدت مسك الجواز البحريني بمنديل، الأمر الذي أثار استياء واسع على موقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للمقطع تعمدت الموظفة على عدم لمس الجواز البحريني، وتعاملت معه كشيء نجس، ورفضت أن تحمله بيدها المجردة، إذ تناولته بمنديل وأعطته إلى سيدة تقف بجوارها يبدو أنها من أهل مملكة البحرين، وأكد الشعار الرسمي لقطر الموجود على آلة الطباعة التي ظهرت بالفيديو، أن الواقعة حدثت بمطار حمد في الدوحة.
الأمر أثار استياء واسع بين أبناء دول مجلس التعاون، إزاء هذه الواقعة الخطيرة التي تكشف رغبة قطرية في الانفصال عن دول الجوار العربي، فقال أحد المغردين: “موظفة قطرية بمطار حمد تمسك الجواز البحريني وكأنه نجاسة!”، بينما قال آخر: “الجواز البحريني أنظف وأطهر منك لذا تعذر على مثلك لمسه بيدك”.
وكانت قطر اتخذت قرارها بالسير منفردة بعيدا عن الإجماع العربي، عبر تبني أجندة دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين، والعمل على بث خطاب الكراهية والعنف في المنطقة، والسعي لتنفيذ الأهداف الإيرانية ببسط النفوذ الفارسي على عواصم عربية، خاصة المنامة، ما أجبر البحرين ومعها السعودية ومصر والإمارات على قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو الماضي.

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