السعودي علي النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى

حقق البطل السعودي الكابتن علي النخلي، الميدالية الذهبية في ( 200 م ) وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث تعتبر هذي الميدالية هي الأولى لمنتخبنا الوطني المشارك في هذي البطولة وتسجل للكابتن علي النخلي الذي غمرته الفرحة في نهاية السباق مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.

وقد عبر البطل السعودي علي النخلي عن سعادته وفخره وذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية، وقال: “فخور جداً بأني قدمت هذه الميدالية الذهبية لوطني الغالي، هذا الانجاز لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة عمل وجهد كبير قمنا به خلال الفترة الماضية” وتابع: “أشكر جميع زملائي اللاعبين والإداريين الذين كانوا دائماً الداعم والسند لي”، مشيراً إلى أن هذا الانجاز محفز كبير له لتقديم الأفضل في المستقبل بإذن الله، وفقًا لموقع سبورت.