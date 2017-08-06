 السعودي علي النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السعودي علي النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى استياء من تصرف موظفة قطرية مع جواز بحريني بطريقة مسيئة “فيديو” شاهد.. لحظة القبض على أحد المتهمين بمحاولة تفجير الطائرة الإماراتية في استراليا الأهلي المصري يوضح حقيقة مفاوضاته مع عمر السومة سماءً غائمة على معظم مناطق المملكة.. وسحب رعدية ممطرة على عسير وجازان والباحة للوقاية من الجراثيم.. يجب استبدال إسفنجة المطبخ أسبوعياً عنتريات زائفة.. إيران تتغنى بإرسال أقمار للفضاء وتعجز عن غسل زجاج طائرة بايرن يهزم دورتموند بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر الألماني العبادي “يحصّن” الميليشيات: الحشد تحت قيادة الدولة ولن يُحّل وزير الداخلية الفرنسي: فرنسا شهدت عودة 271 إرهابيا من سوريا والعراق بالصور.. الحوثيون يستغلون منشآت الأمم المتحدة لحمايتهم من قصف التحالف مجلس الامن يقر بالاجماع عقوبات مشددة على كوريا الشمالية

السعودي علي النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى

السعودي علي النخلي يحقق الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى
المناطق-عبدالرحمن سفر
حقق البطل السعودي الكابتن علي النخلي، الميدالية الذهبية في ( 200 م ) وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث تعتبر هذي الميدالية هي الأولى لمنتخبنا الوطني المشارك في هذي البطولة وتسجل للكابتن علي النخلي الذي غمرته الفرحة في نهاية السباق مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.
وقد عبر البطل السعودي علي النخلي عن سعادته وفخره وذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية، وقال: “فخور جداً بأني قدمت هذه الميدالية الذهبية لوطني الغالي، هذا الانجاز لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة عمل وجهد كبير قمنا به خلال الفترة الماضية” وتابع: “أشكر جميع زملائي اللاعبين والإداريين الذين كانوا دائماً الداعم والسند لي”، مشيراً إلى أن هذا الانجاز محفز كبير له لتقديم الأفضل في المستقبل بإذن الله، وفقًا لموقع سبورت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>