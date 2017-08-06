سلطان الزهراني رابع العالم في بطولة ألعاب القوى

حقق البطل السعودي الكابتن سلطان الزهراني، الترتيب الرابع عالميا في مسابقة رمي القرص ودفع الجلة وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث ان البطل لديه يد واحده فقط ويعتبر هذا المركز إنجاز مشرف للمنتخب والمملكة وتسجل للكابتن سلطان الزهراني الذي غمرته الفرحة مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.

الجدير بالذكر ‏انه يمثل المنتخب في هذه البطولة كل من عبدالله الزويهري (رمي الصولجان والقرص)، وسلطان الزهراني (القرص ودفع الجلة)، وعلي النخلي (سباق ١٠٠م و ٢٠٠م)