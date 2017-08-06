 سلطان الزهراني رابع العالم في بطولة ألعاب القوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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سلطان الزهراني رابع العالم في بطولة ألعاب القوى

سلطان الزهراني رابع العالم في بطولة ألعاب القوى
المناطق - الرياض
حقق البطل السعودي الكابتن سلطان الزهراني، الترتيب الرابع عالميا في مسابقة رمي القرص ودفع الجلة وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث ان البطل لديه يد واحده فقط ويعتبر هذا المركز إنجاز مشرف للمنتخب والمملكة وتسجل للكابتن سلطان الزهراني الذي غمرته الفرحة مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.
الجدير بالذكر ‏انه يمثل المنتخب في هذه البطولة كل من عبدالله الزويهري (رمي الصولجان والقرص)، وسلطان الزهراني (القرص ودفع الجلة)، وعلي النخلي (سباق ١٠٠م و ٢٠٠م)

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