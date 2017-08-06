أسرع رجل في العالم لم يعد كذلك .. بولت يخسر سباقه الأخير قبل الاعتزال

لم ينجح أسطورة سباقات الـ 100 متر الجامايكي يوسين بولت في اختتام مسيرته الرياضية كما يتمنى، حيث خسر سباقه الأخير قبل اعتزاله، فحل ثالثا وراء الأميركيين جاستن غاتلين وكريستيان كولمان في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن.

وسجل بولت الذي نال البرونزية 9.95 ثوان، مقابل 9.92 لغاتلين و9.94 لكولمان.

وانطلق بولت حامل لقب 11 ذهبية في بطولة العالم و8 في الألعاب الأولمبية بشكل بطيء وحاول اللحاق بكولمان السريع.

بيد أن خط النهاية شهد منافسة نارية ولم تعرف هوية الفائز قبل ظهور النتائج على اللوحة العملاقة في الملعب الأولمبي، إذ بلغ الفارق بين غاتلين الأول والجامايكي يوهان بلايك الرابع سبعة أعشار من الثانية فقط.

وشكلت خسارة بولت صدمة لجماهيره العريضة، كما أطلق فوز غاتلين الآلاف من صافرات الاستهجان، علما بأنه أوقف مرتين سابقا في قضايا منشطات.

وأحرز بولت حتى الآن 11 ذهبية في بطولة العالم و8 في الألعاب الأولمبية، حيث كان يتربع على عرش سباقي 100 و200 م.