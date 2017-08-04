 هكذا تسعى إيران لبناء أفغانستان جديدة موالية لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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هكذا تسعى إيران لبناء أفغانستان جديدة موالية لها

هكذا تسعى إيران لبناء أفغانستان جديدة موالية لها
المناطق - الرياض

تقع  مدينة فرح على الحدود الإيرانية الأفغانية غرباً داخل أراضي أفغانسان. وينتشر مقاتلو حركة طالبان في ذلك المكان، ويطلق عليهم مسؤولون أفغان اسماً مغايراً “طالبان إيرانيون”، لا يعني هذا أنهم من أصل إيراني بل المقصود الإشارة لدع طهران لهم بهدف تنفيذ مخطط تشكيل أفغانستان جديدة موالية لإيران.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز شهادات مسؤولين أفغان وغربيين تشير إلى أن طهران مولت وسلحت التنظيم، حتى إنها جندت له شباباً من بين اللاجئيين الأفغان إليها.

ووفقاً لمسؤولين أفغان، فقد أرسلت إيران فرق اغتيالات، وقامت بدس جواسيس في القوات الغربية في أفغانستان، كما تسللت إلى الشرطة والدوائر الحكومية غرب البلاد، وهي اتهامات نفتها طهران.

وتقول الصحيفة أيضاً إن علاقة الود الغريبة والجديدة بين طهران وطالبان بدأت مع توسع مهام حلف الناتو في أفغانستان، حيث دعمت طهران طالبان لاستنزاف القوات الغربية هناك، لكنها أضحت أوثق مع إعلان واشنطن نيتها إنهاء الحرب في أفغانستان، ما أغرى الإيرانيين لمحاولة ملء الفراغ ومن ثم التحكم في الدولة المجاورة.

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