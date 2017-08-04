غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الموارد البشرية للرجال

تُطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إدارة الموارد البشرية في نسخة جديدة للرجال فقط، ابتداء من يوم الأحد 12 ذي الحجة المقبل الموافق 10 سبتمبر 2017، ولمدة شهرين متتاليين بمعدل 72 ساعة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

ومن جهته، أوضح الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة أن برنامج الدبلوم يهدف إلى تعريف المشاركين بأسس ومبادئ الإدارة ووظائفها والمفاهيم الإدارية الحديثة، مرورًا بالاختصاص الذي يركز على إدارة الموارد البشرية، بما يؤهلهم ويمكنهم من العمل بكفاءة وإكسابهم المعارف والمهارات المهنية الخاصة بإدارة الموارد البشرية.

وبيّن أن برنامج الدبلوم يواكب أبرز احتياجات سوق العمل السعودي في إدارة وتنمية الموارد البشرية التي تُعد من أهم مجالات اختيار قادة ومدراء المنشآت الإنتاجية والخدمية المعاصرة، مبينًا أنها الإدارة المعنية بربط إدارات وأقسام المنشآت وتطوير أداء وكفاءة أصولها البشرية بما يخفض التكاليف ويزيد الإنتاج والإنتاجية ويحقق التّميّز الإداري.

وأشار النشوان إلى إن محاور البرنامج تشتمل على مفاهيم وأهداف الإدارة وإدارة الموارد البشرية، تخطيط الموارد البشرية، تصميم وتحليل الوظائف، مفاهيم ومعايير الاستقطاب والتعيين، تصنيف المنشأة وبناء وتطوير الهياكل التنظيمية الإدارية، نظام الأجور والمرتبات، الحوافز واخلاقيات العمل، تخطيط وتطوير المسار الوظيفي والتدريب والتنمية البشرية بالإضافة إلى مفهوم إدارة الجودة وطرق تقييم الأداء الإداري.

ويأتي برنامج الدبلوم ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية المتنوعة التي تنظمها وتنفذها الغرفة بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعودي ورفع تنافسيته بما يدفع سياسات وبرامج وخطط توظيف أبناء وبنات المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.