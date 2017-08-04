بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها

تحفظت بلدية محافظة الخرج علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة ( Food truck ) بعد أن رصد علئ وسائل التواصل الإجتماعي مقطع وثقة أحد المواطنين يوضح عدد من المخالفات ، حيث قام المختصين بإدارة صحة البيئة بتفتيش العربة المتنقلة وتم تقييد عدد من المخالفات تمثلت في إعداد الاغذيه بأماكن غير مرخص لها واستخدام سكن العمال لإعداد وتجهيز الأغذية وتداولها بطريقة غير صحية وتشغيل عمالة غير سعودية كما تم سحب العربة وحجزها في البلديه وتطبيق الغرامات بحدها الأقصى .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس/ أحمد بن محمد البكيري أن البلدية لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات ومتجاوزي الأنظمة خصوصاً بما يمس الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين .