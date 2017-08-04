 بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية محافطة الخرج تزيل الملصقات الإعلانية المخالفة بالمحافظة بالفيديو و الصور.. الأمير محمد بن عبدالرحمن يتفقّد مشروع قطار الرياض بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها غرفة الأحساء تُطلق برنامج دبلوم إدارة الموارد البشرية للرجال العثور على الفتاة السعودية المختفية “لانا أبو الجدايل” في ولاية فلوريدا هكذا تسعى إيران لبناء أفغانستان جديدة موالية لها الولايات المتحدة توقف البحث عن جنودها المفقودين إثر تحطم طائرتهم بأستراليا انفجار قنبلة في مسجد بولاية مينيسوتا الأمريكية معاقبة كهربا بعد تعديه على إداري الإتفاق في تبوك صور مسربة تحمل أجمل خبر لعشاق آيفون خطاب الاغتراب في الرواية حلقة نقاش بأدبي جدة “سار”: أسعار تذاكر القطارات ستكون منافسة للطيران.. وأنهينا من الجزء الأكبر شبكات الخطوط الحديدية

بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها

بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها
المناطق - الخرج

تحفظت بلدية محافظة الخرج علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة ( Food truck ) بعد أن رصد علئ وسائل التواصل الإجتماعي مقطع وثقة أحد المواطنين يوضح عدد من المخالفات ، حيث قام المختصين بإدارة صحة البيئة بتفتيش العربة المتنقلة وتم تقييد عدد من المخالفات تمثلت في إعداد الاغذيه بأماكن غير مرخص لها واستخدام سكن العمال لإعداد وتجهيز الأغذية وتداولها بطريقة غير صحية وتشغيل عمالة غير سعودية كما تم سحب العربة وحجزها في البلديه وتطبيق الغرامات بحدها الأقصى .

وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس/ أحمد بن محمد البكيري أن البلدية لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات ومتجاوزي الأنظمة خصوصاً بما يمس الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>