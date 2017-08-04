 العمل تضبط 53 ألف مخالفة على منشآت القطاع الخاص خلال 10 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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العمل تضبط 53 ألف مخالفة على منشآت القطاع الخاص خلال 10 أشهر

العمل تضبط 53 ألف مخالفة على منشآت القطاع الخاص خلال 10 أشهر
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, عن ضبط مفتشيها لـ 52.898 مخالفة لنظام وقرارات العمل في منشآت القطاع الخاص، بعد تنفيذهم لـ 141.827 زيارة تفتيشية على منشآت القطاع في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك منذ بداية العام الجاري 1438هـ وحتى نهاية شهر شوال الماضي.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، استمرار الجولات التفتيشية لمفتشي الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظام وقرارات العمل، وعدم التهاون في ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من عمال وأصحاب أعمال.
وأفاد أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام أطراف العمل بنظام وقرارات العمل المنظمة لسوق العمل، وكذلك حماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف المستفيدة منه.
ودعا المتحدث الرسمي إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف مركز الاتصال 19911، أو عبر تطبيق (معًا للرصد) على الأجهزة الذكية، وذلك للإبلاغ عن أية مخالفات لنظام وقرارات العمل أو أية استفسارات أخرى.

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