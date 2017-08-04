بعد أن شهد حادثاً نتج عنه وفاة 4 أشخاص.. أمير القصيم يوجه لجنة السلامة المرورية بمعاينة طريق الفويلق

وجه صاحب السمو الملكي الأمير ا لدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لجنة السلامة المرورية والمشكلة من الإمارة والأمانة و المرور والطرق وجامعة القصيم ، بمعاينة طريق الفويلق الشيحية ، وذلك من خلال الوقوف ميدانياً على موقع الحادث المروري الذي وقع في الطريق بتاريخ 12/10/1438هـ ، ونتج عنه وفاة أربعة أشخاص.

من جانبه ، أكد رئيس لجنة السلامة المرورية أحمد بن صالح السعوي أن الطريق محل اهتمام سمو أمير منطقة القصيم ، إذ وجه بخروج اللجنة لموقع الحادثة ، وإعداد دراسة كاملة ورفع تقريراً له بالمقترحات التي تزيل الخطر عن سالكيه ، حيث أن اللجنة قررت عمل اكتاف جانبية لتوسعته ، مشيراً إلى أن هذا المقترح حال دون تنفيذه لوجود أنابيب تابعة لشركة أرامكو.

وقال السعوي: إن سمو الأمير فيصل بن مشعل أولى اهتمامه لحل هذا الموضوع والكتابة لشركة أرامكو بتكليف مندوب من قبل الشركة للاجتماع مع المعنيين بإدارة الطرق والنقل بالقصيم ومرور المنطقة لسرعة إنجاز توسعة هذا الطريق وبما يزيل الخطر عن سالكيه ، مؤكداً على ضرورة تكثيف وضع وسائل السلامة ، واللوحات الإرشادية والتحذيري ة فيه.

وأضاف رئيس لجنة السلامة المرورية ، أنه اسناداً لمرور المنطقة أن الحادث وقع نتيجة القيادة بسرعة عالية وتجاوز خاطئ ، داعياً الجميع بعدم تجاوز السرعة المحد دة لتقليل عدد حوادث الوفيات والإصابات ، والحد منها في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات ، لما تشكله هذه الطرق ذات المسار الو احد من خطراً على سالكيها خلال السرعة الزائدة ، وخصوصاً في فترة الليل ، كون أغلبها يوجد فيها المنحنيات الخطرة ، سائلاً الله السلامة للجميع.