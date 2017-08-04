 دراسة: تناول الجوز يحسن من قدرة الجهاز الهضمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: تناول الجوز يحسن من قدرة الجهاز الهضمي

دراسة: تناول الجوز يحسن من قدرة الجهاز الهضمي
المناطق - وكالات

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن اتباع نظام غذائي غني بالجوز (عين الجمل) يساهم بشكل كبير في صحة الجهاز الهضمي وسلامته.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة ولاية لويزيانا الأميركية، بالتعاون مع المعهد الأميركي لبحوث السرطان، ونشرت على موقع (EurekAlert) العلمي حسب الجزيرة نت.

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من فئران التجارب، فأطعموا الأولى كمية من الجوز تعادل بالنسبة للبشر حوالي ستين غراما يوميا، فيما لم تتناول المجموعة الأخرى الجوز. واستمرت الدراسة لمدة تصل إلى عشرة أسابيع.
ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت الجوز شهدت زيادة كبيرة في بكتيريا الأمعاء النافعة التي تلعب دورا في صحة الجهاز الهضمي.

وتلعب بكتيريا الأمعاء النافعة دورا في امتصاص بعض المغذيات، والتوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة التي تستقر في الأمعاء.

وقال فريق البحث إن صحة الأمعاء ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة في بقية الجسم، وأضافوا أن دراستهم تكشف أن الجوز يعزز صحة القناة الهضمية.

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