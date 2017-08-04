 وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله الطبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات على أندرويد (فيديو) استياء من تعطل التكييف في مكتب عمل “روضة الرياض”.. والمراجعات: لم يصلح من رجب الماضي شاهد.. ماذا حدث لمواطن سعودي في مطار الشارقة .. ورد فعل الشرطة معه ؟! إخلاء برج إيفل بعد محاولة مسلح القيام بهجوم وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله الطبية دراسة: تناول الجوز يحسن من قدرة الجهاز الهضمي “السبيعي” يعفو عن قاتل ابنه “ابتغاء وجه الله” في ساحة القصاص برنية بعد أن شهد حادثاً نتج عنه وفاة 4 أشخاص.. أمير القصيم يوجه لجنة السلامة المرورية بمعاينة طريق الفويلق العمل تضبط 53 ألف مخالفة على منشآت القطاع الخاص خلال 10 أشهر بلدية محافطة الخرج تزيل الملصقات الإعلانية المخالفة بالمحافظة بالفيديو و الصور.. الأمير محمد بن عبدالرحمن يتفقّد مشروع قطار الرياض بلدية الخرج تتحفظ علئ أحد عربات الأغذية المتنقلة لتوثيق مواطن مخالفات صحية لها

وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله الطبية

وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله الطبية
المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر (95) وظيفة شاغرة (صحية، فنية، إدارية) في أقسام المدينة الطبية.

وفيما يخص التقديم، فقد اشترطت المدينة:

– يجب استخدام متصفح (جوجل كروم) من جهاز حاسب شخصي وليس من جهاز كفي أو هاتف محمول.
– يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 54 سنة بالنسبة للسيدات، ولا يزيد عن 59 بالنسبة للرجال.
– سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية (SMS).
– يسمح بالتقديم مرة واحدة فقط وسيتم الترشيح حسب الحاجة مع ضرورة اجتياز الاختبارات الخاصة بالتوظيف وفق اللوائح.
– في حال عدم اكتمال البيانات المطلوبة من معلومات أساسية ومؤهلات وخبرات (إن وجدت) فسيتم إلغاء الطلب.
– ظهور رقم الطلب لا يعني أن الطلب مكتمل، يجب إكمال الطلب وإدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات.
– الأولوية في جميع الوظائف (للسعوديين) وخصوصاً العاملين في الشركات المتعاقدة مع المدينة الطبية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق قبول الشروط على الرابط ثم اختبار عرض جميع الوظائف في خيارات البحث واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، علماً بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم السبت الموافق 1438/11/20هـ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>