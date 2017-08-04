وظائف صحية وفنية وإدارية شاغرة في مدينة الملك عبدالله الطبية

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر (95) وظيفة شاغرة (صحية، فنية، إدارية) في أقسام المدينة الطبية.

وفيما يخص التقديم، فقد اشترطت المدينة:

– يجب استخدام متصفح (جوجل كروم) من جهاز حاسب شخصي وليس من جهاز كفي أو هاتف محمول.

– يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 54 سنة بالنسبة للسيدات، ولا يزيد عن 59 بالنسبة للرجال.

– سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية (SMS).

– يسمح بالتقديم مرة واحدة فقط وسيتم الترشيح حسب الحاجة مع ضرورة اجتياز الاختبارات الخاصة بالتوظيف وفق اللوائح.

– في حال عدم اكتمال البيانات المطلوبة من معلومات أساسية ومؤهلات وخبرات (إن وجدت) فسيتم إلغاء الطلب.

– ظهور رقم الطلب لا يعني أن الطلب مكتمل، يجب إكمال الطلب وإدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات.

– الأولوية في جميع الوظائف (للسعوديين) وخصوصاً العاملين في الشركات المتعاقدة مع المدينة الطبية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق قبول الشروط على الرابط ثم اختبار عرض جميع الوظائف في خيارات البحث واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، علماً بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم السبت الموافق 1438/11/20هـ.