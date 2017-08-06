شاهد.. ماذا حدث لمواطن سعودي في مطار الشارقة .. ورد فعل الشرطة معه ؟!

لم يتوقع مواطن أن مقتنياته الشخصية التي فقدها في مطار الشارقة الدولي سيجدها في بلده بل وعند منزله، في تحرك سريع لموظفي شرطة المطار، بعد ورود بلاغ عبر نظام الشكاوى والآراء بوزارة الداخلية.

وتعود تفاصيل الواقعة أنه “ورد بلاغ من أحد الأشقاء الخليجيين يفيد بفقدانه مقتنيات شخصية كان قد نسيها في مطار الشارقة الدولي، بعد مغادرته لأرض المطار، وعند وصوله، أبلغ عنها عبر نظام الشكاوى والآراء بوزارة الداخلية، وعلى الفور تم الاتصال بصاحب البلاغ، وإعلامه بالعثور على مقتنياته الخاصة، وتم إرسالها إليه”.