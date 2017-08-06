أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات على أندرويد

تعتبر تطبيقات تدوين الملاحظات من ضمن التطبيقات الأساسية التي يحتاجها أغلب المستخدمين على هواتفهم الذكية، إذ أنها تساعدهم على حفظ وتسجيل أفكارهم أو بعض المعلومات السريعة أو الملاحظات الصوتية وغيرها ومن ثم الوصول إليها بطريقة منظمة.

ويتضمن متجر غوغل بلاي مجموعة واسعة من التطبيقات المتخصصة في تدوين الملاحظات، نستعرض معكم أبرزها في القائمة التالية.

تطبيق Google Keep

يعتبر تطبيق (Google Keep) أحد أشهر تطبيقات تدوين الملاحظات على الهواتف الذكية، إذ تتراوح تنزيلات التطبيق على متجر غوغل ما بين 100 – 500 مليون تنزيل.

يمكنك من خلال التطبيق تسجيل ما يخطر ببالك من أفكار بسرعة فائقة وتعيين تذكير لاحق في الوقت المطلوب، وذلك يشمل الملاحظات الكتابية والصوتية والصور والقوائم وغيرها.

ويتيح التطبيق نطق أي نص صوتياً ومن تم تحويله تلقائياً كنص وحفظه كملاحظة مع إمكانية الاحتفاظ بالتسجيل أو إزالته والاكتفاء بالنص المحول.

ويتميز التطبيق بإمكانية مزامنة الملاحظات على مختلف الأجهزة والوصول إليها من أي مكان بما في ذلك ساعات أندرويد وير، إضافة إلى تقديمه لعدة مزايا مهمة لتنظيم وتصنيف الملاحظات بسهولة.

تطبيق Material Notes

يُقدم تطبيق (Material Notes) تجربة فعالة لتدوين الملاحظات على أندرويد خصوصاً مع تميز التطبيق بالبساطة التامة واعتماده على تصميم أنيق بلغة (Material design).

يوفر التطبيق القدرة على كتابة الملاحظات على هيئة بطاقات ملونة كما هو الحال في تطبيق الملاحظات (Google Keep) كما يتيح إمكانية إنشاء القوائم وتعيين التنبيهات وتفحص قائمة المهام بالإضافة إلى إمكانية البحث عن كلمة معينة داخل الملاحظات المخزنة واختيار الخطوط المناسبة للملاحظات.

ويُمكن للمستخدمين تأمين الملاحظات بكلمة مرور لتجنب الوصول إليها من قبل أي شخص آخر، كما يدعم التطبيق إمكانية إنشاء ويدجت خاص لملاحظة معينة ووضعها على القائمة الرئيسية لسهولة الوصول إليها.

تطبيق Notebook

برز تطبيق (Notebook) كواحد من أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات على الهواتف الذكية، ويُقدم التطبيق مزايا متكاملة لإنشاء الملاحظات وتنظيمها ببساطة.

فمثلاً يدعم التطبيق إمكانية تخصيص الألوان والخلفية وإنشاء القوائم وتخصيصها وتسجيل الصوت وحفظه كملاحظة أو إدراجه داخل ملاحظة معينة، وكذلك إضافة الصور إلى الملاحظات أو حفظها كملاحظة منفصلة.

كما يدعم التطبيق مزامنة الملاحظات على مختلفة الأجهزة الخاصة بالمستخدم أو عبر خدمات التخزين السحابي المختلفة وذلك إلى جانب إمكانية تنظيم الملاحظات وإعادة ترتيبها أو جمع عدة ملاحظات معاً والبحث عن الملاحظات ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني.

(ColorNote)

هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات يوفر للمستخدم مزايا متعددة ومهمة مثل إنشاء قوائم التسوق وقوائم المهام والمذكرات وغيرها.

يدعم التطبيق فرز الملاحظات بحسب اللون وكذلك تنظيم الجدول الزمني للملاحظات بالتوافق مع التقويم، هذا بخلاف المزايا الإضافية مثل حماية الملاحظات بكلمة مرور ومزامنة الملاحظات مع الأجهزة الأخرى.

تطبيق Evernote

(Evernote) هو من التطبيقات الغنية عن التعريف في مجال الإنتاجية، ويعتبر التطبيق أشمل من تطبيقات تدوين الملاحظات السابقة إذ أنه يتعدى هذه الوظيفة ليتضمن أيضاً تنظيم مقالات الويب والمستندات والصور ومناقشة الأفكار مع الآخرين داخل التطبيق وتعقب النفقات وتنظيم الرحلات والتحضير للاجتماعات وغيرها.