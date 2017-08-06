 الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية الثانية

الأمير فهد بن سلطان يرعى نهائي دورة تبوك الدولية الثانية
المناطق - تبوك :

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء اليوم المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية لكره القدم بين فريقي الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس فهد الحميدي أن سمو أمير المنطقة سيسلم كأس البطولة والميداليات الذهبية للفائز بالمركز الأول ، والميداليات الفضية للفائز بالمركز الثاني , مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على رعايته المباراة النهائية ، منوها بدعم سموه لهذه الدورة منذ انطلاقتها والحراك السياحي الذي تم في المنطقة خلال إقامة هذه البطولة بالتزامن مع مهرجان الورد والفاكهة في نسخته الخامسة , مؤكداً أن العمل سيبدأ للدروة المقبلة من لحظة انتهاء البطولة اليوم.
من جهته قدم مدير عام الدورة علي الرماح شكره لسمو الأمير فهد بن سلطان ، لما قدمه للجنة من تسهيلات وإزالة المعوقات لإنجاح الدورة وتقديم ما يرضى الجميع، مشيداً بدور التنمية السياحية في تبوك ،وبارك الرماح للمتأهلين للمباراة النهائية فريقا الاتفاق والصفاقسي التونسي .

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