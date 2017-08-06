 قطر توطّن الإخوان والهاربين من العدالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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قطر توطّن الإخوان والهاربين من العدالة

قطر توطّن الإخوان والهاربين من العدالة
المناطق - وكالات

اعتبرت أوساط خليجية أن اتجاه قطر لتبني قانون يجيز منح الإقامة الدائمة لنوعية خاصة من الوافدين ومساواتهم في المعاملات مع المواطنين هدفه الأساسي تغيير ديموغرافية البلد واستيعاب أعداد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من القضاء في بلدانهم الأصلية، وتحويلهم إلى ورقة دائمة لابتزاز دول الجوار إعلامياً وسياسياً.

ونلقت صحيفة “العرب” عن مصادر قطرية رسمية إعلانها موافقة الحكومة القطرية على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب، وهي خطوة تعد سابقة في منطقة الخليج.

وأشارت الأوساط الخليجية التي تحدثت للصحيفة أن مشروع القانون لم يلق حماساً في السابق بسبب مخاوف من أن يفقد القطريون المزايا التي تفصلهم عن الوافدين، لكن الأزمة القطرية مع الدول الأربع سرّعت باتخاذ القرار وإقرار إعطاء الإقامة الدائمة لنوعية خاصة تحتاجها قطر في تنفيذ سياساتها الداخلية والإقليمية.

وترجح هذه المراجع أن تشمل قائمة الذين سيتم توطينهم قيادات ظلوا تابعين للقاعدة وذراعها في سوريا أو لطالبان ممن أفرجت عنهم الدوحة في صفقات مع حزب الله وإيران والميليشيات الشيعية العراقية، والذين احتفظت بهم قطر لتوظفهم في مهمات خاصة وقت الحاجة.

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