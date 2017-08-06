جامعة نجران تستوعب جميع المتقدمين من ثانويات المنطقة

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن إستيعابها جميع المتقدمين والمتقدمات من خريجي وخريجات ثانويات منطقة نجران للعامين 1437هـ و 1438هـ الراغبين في الالتحاق بمختلف كلياتها للعام الجامعي القادم لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ممن حققوا الشروط المطلوبة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. زهير العمري بأن إجمالي عدد المتقدمين على بوابة القبول في المرحلة الأولى بلغ قرابة 18 ألف متقدم، حيث بلغت نسبة قبول خريجي وخريجات منطقة نجران 100% للأعوام 1437هـ-1438هـ و 1436هـ- 1437هـ.

وكشفت العمادة بأن الأولوية في آلية الترشيح جاءت لخريجي وخريجات ثانويات نجران 1437هـ-1438هـ، بعد ذلك خريجي وخريجات ثانويات نجران 1436هـ- 1437هـ، ثم خريجي وخريجات ثانويات المناطق المجاورة في حال توفر مقاعد للعام 1437هـ-1438هـ، وأخيراً خريجي وخريجات ثانويات المناطق المجاورة في حال توفر مقاعد للعام 1436هـ-1437هـ

وشهدت آلية القبول ثلاثة مراحل أولها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ بتاريخ 10/10/1438 وإنتهت بتاريخ 8/11/1438 ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي بتاريخ 20/11/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 ، أما المرحلة الثالثة، فستكون مخصصة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني بتاريخ 19/12/1438 وحتى تاريخ 20/3/1439، على أن يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية.

كما أشار د. العمري إلى مواعيد القبول الإلكتروني للدبلومات التربوية (التوجيه والإرشاد، الدبلوم العام للتربية) لخريجي وخريجات البكالوريوس، حيث بدأ التسجيل بتاريخ 8/11/1438 وينتهي اليوم الأحد تاريخ 14/11/1438هـ.

وبين د. العمري في هذا الصدد أن العمادة حرصت على تنظيم عملية القبول والإرشاد والتوجيه الأكاديمي اللازم للمتقدمين، وذلك من خلال نشر فيديوهات ووسائل توضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة، إضافة إلى إنشاء جناح لها في مركز نجران رويال سنتر خلال فترة التسجيل لاستقبال استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في الفترة المسائية فيما يتعلق بالقبول والشروط العامة لاختيار التخصص المطلوب وطريقة التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب ما قدمته في حسابها على تويتر وبريدها الإلكتروني من خدمات للطلاب والطالبات على مدار الساعة للإجابة على تساؤلاتهم وتجنيبهم عناء الحضور لمقر الجامعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة استحدثت تخصص الهندسة الميكانيكية ضمن برامج كلية الهندسة ، وتخصص طب الطوارىء للبنين والذي سيكون ضمن برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية ،ويشترطان هذان التخصصان التحضيرية.