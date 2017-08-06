 وكالة شؤون المسجد النبوي تستحدث شاشة عرض تعريفية أمام الداخل من باب السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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وكالة شؤون المسجد النبوي تستحدث شاشة عرض تعريفية أمام الداخل من باب السلام

وكالة شؤون المسجد النبوي تستحدث شاشة عرض تعريفية أمام الداخل من باب السلام
المناطق - المدينة المنورة

بتوجيهات من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في تحقيق الريادة في العمل وتسهيل مهمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير بيئة العمل والعمل على استخدام الوسائل لتحقيق كل ما يعين الزائر والحاج على أداءه للعبادة بكل راحة واطمئنان من خلال الجهود اليومية في عملية تنظيم دخول وخروج الزائرين إلى المسجد النبوي الشريف وتسهيل عملة دخولهم للروضة الشريفة والصلاة فيها والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما والماما من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في استغلال التقنية المعاصرة في استحداث كل جديد فقد قامت الوكالة بتركيب شاشة عرض إلكترونية أمام الداخل من باب السلام والتي تحتوي على عبارات تعريفية للزائرين بخمس لغات تحثه على المشي بهدوء وسكينه وتعاونه على أتباع الإرشادات والرموز المعبرة لتحقق راحته ومن حوله .
وتأتي هذه الخدمة وغيرها من الخدمات لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز في خدمة ضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي الشريف وتمكين الزوار والمصلين من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

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