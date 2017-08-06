نائب أمير نجران يهنئ قائد القوة ويشيد ببطولات الجنود البواسل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اللواء ركن عبدالرحمن بن ربيع الجهني بالثقة الملكية بتعيينه قائداً لقوة نجران، متمنيًا له ولكافة رجال القوات العسكرية التوفيق، ودوام النصر.

ونوّه سموه بالأعمال البطولية والانتصارات الميدانية التي يحققها جنود الوطن البواسل في الحد الجنوبي، للذود عن أرض الوطن.

من جهته، عبّر قائد قوة نجران عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن الجميع مسخر لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأنهم على استعداد للتضحية بكل شيء في سبيل الدين ورفعة الوطن.