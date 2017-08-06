مساعد مدير تعليم الطائف يزور طلاب الفصل الصيفي ويحثهم على استغلال أوقاتهم بما ينفع

حث مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي طلاب الثانوية الملتحقين بالفصل الصيفي على استثمار اوقات فراغهم في الجد والاجتهاد والاستفادة مما تبقى من الفصل الصيفي فيما يعود عليهم بالنفع ، جاء ذلك خلال متابعته سير الدراسة للفصل الصيفي بثانوية الفيصل احدى المدارس المطبقة للفصل الصيفي والتي يدرس بها نحو 500 طالب ثانوي نظام مقررات وفصلي بينهم عدد من الطلاب من إدارات تعليمية أخرى ، حيث وقف الذويبي خلال زيارته للمدرسة على سير العمل بها واطلع على أعمال إدارة المدرسة والسجلات المنظمة للعمل كما تجول داخل الفصول والتقى المعلمين والطلاب ، وأشار الذويبي إلى أن الفصل الصيفي يستهدف معالجة حالات التعثر ومنع تراكم المواد الدراسية وإكمال متطلبات التخرج والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي ، مشيدا بجهود إدارة ثانوية الفيصل في سير الدراسة وانتظام الطلاب وأداء المعلمين أثناء الحصص متمنياً للطلاب التوفيق. يذكر أن عدد المدارس المطبقة للفصل الصيفي بالطائف 5 مدارس ثانوية للبنين والبنات “فصلي ومقررات” منها 3 مدارس بنين ومدرستين بنات ويدرس بها ما يقارب 2500 طالب وطالبة.