توعيه أكثر من 400 شخص بالأمراض المزمنه اعراضها والوقايه منها

نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف اربع محاضرات توعويه صحيه داخل سجون؛الطائف-تربه-الخرمة-رنيه

خلال ثلاثه ايام اعتبارآ من يوم الثلاثاء الماضي .

وقد استفاد من تلك المحاضرات أكثر من 400 شخص تم خلال المحاضرات التوعيه باعراض الأمراض المزمنه والوقايه منها مثل مرض السكري الضغظ الربو …

وشارك بتلك المحاضرات الدكتور/سعيد احمد السيد من إدارة البرنامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة

والأخصائي سعد عواض الحارثي وبتسيق من قبل مسؤول التثقيف الصحي بلجنه السجون بالطائف عالي بن سعد الحارثي .

الجدير باذكر ان اللجنه تنفذ أربع محاضرات توعويه صحية شهريه داخل السجون وفق خطة معتمده على مدار العام

والهدف منها رفع مستوى الوعي الصحي لمنسوبي السجون والسجناء