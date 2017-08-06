نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف اربع محاضرات توعويه صحيه داخل سجون؛الطائف-تربه-الخرمة-رنيه
خلال ثلاثه ايام اعتبارآ من يوم الثلاثاء الماضي .
وقد استفاد من تلك المحاضرات أكثر من 400 شخص تم خلال المحاضرات التوعيه باعراض الأمراض المزمنه والوقايه منها مثل مرض السكري الضغظ الربو …
وشارك بتلك المحاضرات الدكتور/سعيد احمد السيد من إدارة البرنامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة
والأخصائي سعد عواض الحارثي وبتسيق من قبل مسؤول التثقيف الصحي بلجنه السجون بالطائف عالي بن سعد الحارثي .
الجدير باذكر ان اللجنه تنفذ أربع محاضرات توعويه صحية شهريه داخل السجون وفق خطة معتمده على مدار العام
والهدف منها رفع مستوى الوعي الصحي لمنسوبي السجون والسجناء
توعيه أكثر من 400 شخص بالأمراض المزمنه اعراضها والوقايه منها
نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف اربع محاضرات توعويه صحيه داخل سجون؛الطائف-تربه-الخرمة-رنيه
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