 توعيه أكثر من 400 شخص بالأمراض المزمنه اعراضها والوقايه منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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توعيه أكثر من 400 شخص بالأمراض المزمنه اعراضها والوقايه منها

توعيه أكثر من 400 شخص بالأمراض المزمنه اعراضها والوقايه منها
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

نفذت لجنه السجون الوقائيه والعلاجية بالطائف اربع محاضرات توعويه صحيه داخل سجون؛الطائف-تربه-الخرمة-رنيه
خلال ثلاثه ايام اعتبارآ من يوم الثلاثاء الماضي .
وقد استفاد من تلك المحاضرات أكثر من 400 شخص تم خلال المحاضرات التوعيه باعراض الأمراض المزمنه والوقايه منها مثل مرض السكري الضغظ الربو …
وشارك بتلك المحاضرات الدكتور/سعيد احمد السيد من إدارة البرنامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة
والأخصائي سعد عواض الحارثي وبتسيق من قبل مسؤول التثقيف الصحي بلجنه السجون بالطائف عالي بن سعد الحارثي .
الجدير باذكر ان اللجنه تنفذ أربع محاضرات توعويه صحية شهريه داخل السجون وفق خطة معتمده على مدار العام
والهدف منها رفع مستوى الوعي الصحي لمنسوبي السجون والسجناء

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