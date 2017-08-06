أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.