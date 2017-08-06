 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهته التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر القنصل العام الإيطالي السيدة اليزابيتا مارتيني.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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