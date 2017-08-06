 ضبط صومالي يزيف العملة الجديدة والوثائق الرسمية في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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ضبط صومالي يزيف العملة الجديدة والوثائق الرسمية في الرياض

ضبط صومالي يزيف العملة الجديدة والوثائق الرسمية في الرياض
المناطق ـ الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان “أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية ويتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له، وعليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، ووضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة, ووفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود -بفضل من الله تعالى- عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم، وعثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات، كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص والتصريف وعدد ( 22 ) إقامة مزيفة وعدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات إقامة نازحين مزيفة وعدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة، ومعمل متكامل للتزييف و التزوير، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه”.
وتم التحفظ على المتهم و تسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الإختصاص نظاما.

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