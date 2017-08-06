أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان “أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية ويتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له، وعليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، ووضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة, ووفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود -بفضل من الله تعالى- عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم، وعثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات، كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص والتصريف وعدد ( 22 ) إقامة مزيفة وعدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات إقامة نازحين مزيفة وعدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة، ومعمل متكامل للتزييف و التزوير، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه”.
وتم التحفظ على المتهم و تسليمه لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الإختصاص نظاما.
ضبط صومالي يزيف العملة الجديدة والوثائق الرسمية في الرياض
أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان “أنه في ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها فقد توفرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص من الجنسية الصوماليه ( لا يحمل أوراق ثبوتية ) بتزييف العملة السعودية والوثائق الرسمية ويتخذ من شقة يسكنها بأحد أحياء وسط العاصمة الرياض مقراً له، وعليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها من قبل قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، ووضع المتهم تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة, ووفقاً لما تم إتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود -بفضل من الله تعالى- عن ضبطه و السيطرة عليه في كمين محكم، وعثر بحوزته على أوراق نقدية مزيفه من عدة فئات، كما ضبط بحوزته على مجموعة أوراق مزيفه جاهزة للقص والتصريف وعدد ( 22 ) إقامة مزيفة وعدد ( 27 ) كرت إقامة جاهز للتزييف وعدد ( 3 ) بطاقات إقامة نازحين مزيفة وعدد ( 4 ) جوازات سفر مزورة، ومعمل متكامل للتزييف و التزوير، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه”.
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