الجزيرة القطرية تقدم منشق سعودي على أنه ناشط في حقوق الإنسان السعودية

قدمت قناة الجزيرة القطرية خلال برنامج حواري عن المملكة، الخائن “يحى عسيري”، الضابط السعودي المنشق والمقيم في لندن على انه ناشط في حقوق الإنسان وداعم لحقوق الإنسان في المملكة.

وقدمت الجزيرة الخائن “يحى عسيري”، على أنه مؤسس منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، ومقرها لندن والتي يصفها الخائن أنها منظمة مستقلة لدعم حقوق الإنسان في المملكة للحديث عن حقوق الإنسان السعودي.

وتدور كثير من التكهنات حول مصدر تمويل منظمة “القسط”، حيث أكدت بعض المصادر أن تمول من قبل النظام الإيراني لمهاجمة المملكة و الدفاع عن الإرهابيين ومنهم المطلوبين في العوامية.

يذكر أن العسيري كان يعمل برتبة ضابط في القوات الجوية الملكية السعودية، حيث ابتعث للدراسة في المملكة المتحدة عام 2009 في مهمة عمل مع القوات الجوية إلا أنه هناك بدأ يشارك في بعض المظاهرات، وبعد عودته للمملكة قدم استقالته وعاد مرة أخرى لبريطانيا ليؤسس منظمة قسط الحقوقية المدعومة من إيران