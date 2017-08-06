 السعودي النخلي يحقق ذهبية بطولة العالم ل200م و الزهراني رابعا في رمي القرص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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السعودي النخلي يحقق ذهبية بطولة العالم ل200م و الزهراني رابعا في رمي القرص

السعودي النخلي يحقق ذهبية بطولة العالم ل200م و الزهراني رابعا في رمي القرص
المناطق - الرياض

حقق البطل السعودي الكابتن علي النخلي، الميدالية الذهبية في ( 200 م ) وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث تعتبر هذي الميدالية هي الأولى لمنتخبنا الوطني المشارك في هذي البطولة وتسجل للكابتن علي النخلي الذي غمرته الفرحة في نهاية السباق مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.

وقد عبر البطل السعودي علي النخلي عن سعادته وفخره وذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية، وأضاف: “فخور جداً بأني قدمت هذه الميدالية الذهبية لوطني الغالي، هذا الانجاز لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة عمل وجهد كبير قمنا به خلال الفترة الماضية” وتابع: “أشكر جميع زملائي اللاعبين والإداريين الذين كانوا دائماً الداعم والسند لي”، مشيراً إلى أن هذا الانجاز محفز كبير له لتقديم الأفضل في المستقبل بإذن الله.
كما حقق البطل السعودي الكابتن سلطان الزهراني، الترتيب الرابع عالميا في مسابقة رمي القرص ودفع الجلة وذلك في بطولة العالم للشباب 2017 لألعاب القوى في مدينة نتويل بسويسرا، حيث ان البطل لديه يد واحده فقط ويعتبر هذا المركز إنجاز مشرف للمنتخب والمملكة وتسجل للكابتن سلطان الزهراني الذي غمرته الفرحة مع مدربه الكابتن مصلح العتيبي.

الجدير بالذكر ‏انه يمثل المنتخب في هذه البطولة كل من عبدالله الزويهري (رمي الصولجان والقرص)، وسلطان الزهراني (القرص ودفع الجلة)، وعلي النخلي (سباق ١٠٠م و ٢٠٠م)

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