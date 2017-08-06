 جامعه الملك عبدالعزيز وفرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برامج تطوعية لخدمه المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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جامعه الملك عبدالعزيز وفرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برامج تطوعية لخدمه المجتمع

جامعه الملك عبدالعزيز وفرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برامج تطوعية لخدمه المجتمع
المناطق - جدة - عادل الزهراني

وقعت جامعه الملك عبدالعزيز ممثلتاً في الوقف العلمي ووزارة العمل والتنميه الاجتماعيه ممثلتاً في فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه مذكرة تعاون بينهم   …
وقعها ظهر اليوم  كلاً  من  معالي الاستاذ الدكتور  عبدالرحمن بن عبيد اليوبي  مدير جامعه الملك عبدالعزيز ورئيس مجلس نظارة الوقف العلمي بالجامعه والدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار وزير العمل والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه ..
واشتملت مذكرة التعاون على توثيق التعاون بين الطرفين في  شتى المجالات  العلميه والبحثية والعمليه والمجتمعية والمساهمة في خدمه المجتمع من خلال تنفيذ البرامج النوعيه المشتركه التى تنفذ بين الطرفين كذلك تنفيذ الدورات التدريبية والدراسات والمشاريع البحثيه والدراسات العلميه المتفق عليها وإطلاق برامج  نوعيه في  مكافحه الفقر والتنميه المستدامة وتنفيد مبادرات تواصليه  موجهه لعدداً من الشرائح بين الطرفين والاستفادة من  المرافق لدى الطرفين من اقامه  الدورات  وورش العمل والمشاركه في  البرامج  التطوعيه بين  الطرفين وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال  الإجازة الصيفية ودعم حاضنات الاعمال بالجامعه وتم الاتفاق على قياس فعاليه المذكرة وذلك  من  حيث  قياس  فعاليه جميع  البرامج  المنفذة  والعمل على  متابعتها
وفي  الختام  تم  تعيين  منسق لكل  طرف   حيث  تم  اختيار الدكتور فؤاد مرداد ضابط اتصال للوقف العلمي بالجامعه والاستاذ  عُمير  الغامدي  ضابط اتصال لفرع وزارة  العمل والتنميه الاجتماعيه … لمتابعه تنفيذ مذكرة التعاون ..
وحضر مراسم التوقيع  الدكتور عصام كوثر المدير التنفيذي للوقف العلمي  بالجامعه  والشيخ يوسف الاحمدي   والاستاذ محمد جلال مساعد المشرف  العام  العمل  والاستاذ حسين قدير مساعد المشرف  العام للتنميه والاستاذ  عيسى القحطاني مساعد المشرف العام  للاسرة

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