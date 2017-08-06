السجن 20 سنة لإرهابي خطط لاستهداف مطار عرعر

كشف حكم ابتدائي صدر من المحكمة الجزائية المتخصصة، عن شروع داعشي يتزعم خلية إرهابية خطط لاستهداف مطار عرعر بعمليات إرهابية، وإغتيال مسؤولين وضباط في المملكة، وقررت المحكمة سجنه عشرين سنة من تاريخ إيقافه مع المنع من السفر.

وجاء في تفاصيل الحكم ثبوت إدانة مواطن إنظم لتنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق والتدرب في معسكراته، وتولي قيادة مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم والمشاركة في عملياته العسكرية ، والاجتماع مع قادته وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي وعودته إلى المملكة من أجل تزعمه خلية إرهابية داخل المملكة تهدف إلى القيام بعمليات إرهابية في مطار عرعر واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة والمسئولين والضباط وتدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري .

وشمل الحكم تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التليجرام مع أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي لتسهيل خروجه إلى سوريا وحيازته في جهازه الجوال على صور لشعارات وزعيم تنظيم داعش الإرهابي، وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.