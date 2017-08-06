 نماذج الإخلاء ومحاكاة للتحكم و تصريف الدخان بمدني مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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نماذج الإخلاء ومحاكاة للتحكم و تصريف الدخان بمدني مكة

نماذج الإخلاء ومحاكاة للتحكم و تصريف الدخان بمدني مكة
المناطق - مكة

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم وبالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة أم القرى وشركة نسما دورة هندسية علمية بعنوان(نماذج الإخلاء ومحاكاة للتحكم و تصريف الدخان)  بمقر الجامعة بالعابدية صرح بذلك الناطق الإعلامي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي اوضح بأن الهدف من الدورة التدريبية التي ستستمر لمدة خمسه ايام ويشارك فيها العديد من المختصين والأكاديميين لدراسة أنظمة التحكم بالدخان في كافة المنشأت والطرق الميكانيكية المتبعة وتأثير ذلك على سلامة قاطني تلك المنشأت حال حدوث حريق لاسمح الله والتي هذه الدورة استمرارا لمنظومة التعاون بين الدفاع المدني وجامعة أم القرى لما في ذلك من تبادل المعلومات والخبرات وفي مجالات الوقاية والحماية من الحريق خاصة في المباني العالية والأنشطة المماثلة.

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