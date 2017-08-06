 إيفان يطلب فسخ عقده مع النصر.. وشراحيلي يتجه للقادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيفان يطلب فسخ عقده مع النصر.. وشراحيلي يتجه للقادسية نماذج الإخلاء ومحاكاة للتحكم و تصريف الدخان بمدني مكة السجن 20 سنة لإرهابي خطط لاستهداف مطار عرعر جامعه الملك عبدالعزيز وفرع وزارة العمل بمنطقه مكه المكرمه توقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برامج تطوعية لخدمه المجتمع الأمير سعود بن نايف يعزي في وفاة الشيخ خزيم البرازي السهلي جمرك مطار الملك خالد الدولي يحبط محاولة تهريب 80 كبسولة هيروين بأحشاء أحد الركاب مساعد مدير تعليم الشرقية يدشن صيف ابداعات 2017 تنظيم مسابقة أفضل صحن حلا بمهرجان بدر الجنوب السياحي بلدية الخبر تزيل 1600 حاجز وتعدي في الخبر الشمالية أمير الباحة يرعى عصر غد سباق صعود المرتفعات ” تحدي الباحة “والذي يقام ولأول مره في المنطقة السعودي النخلي يحقق ذهبية بطولة العالم ل200م و الزهراني رابعا في رمي القرص الجزيرة القطرية تقدم منشق سعودي على أنه ناشط في حقوق الإنسان السعودية

إيفان يطلب فسخ عقده مع النصر.. وشراحيلي يتجه للقادسية

إيفان يطلب فسخ عقده مع النصر.. وشراحيلي يتجه للقادسية
المناطق - متابعات

كشفت مصادر مطلعة أنَّ الظهير الأيمن النصراوي، الكرواتي إيفان توميتشاك، غادر إلى بلاده احتجاجًا منه على عدم تسلُّم مستحقاته الشهرية للثلاثة أشهر الماضية، حيث طلب من إدارة كرة القدم بقيادة المكلف طلال النجار فسخ عقده الاحترافي والحصول على تسوية مالية نهائية، فيما أوضحت المصادر أن حارس المرمى متعب شراحيلي يقترب من الانتقال لنادي القادسية بعدما وصلت مفاوضات التجديد مع إدارة الأمير فيصل بن تركي إلى طريق مسدود، حيث تمسك اللاعب بالحصول على ٣ ملايين ريال سنويًا مقابل تمديد عقده لـ٣ سنوات وهو ما اعتبرته الإدارة الصفراء مبالغة غير مبررة، وفي المقابل مضت إدارة النادي الشرقاوي بعرض جاد لضم الحارس بناءً على توصية المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي أشرف عليه إبان تدريبه للرائد في الموسم الماضي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>