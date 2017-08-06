إيفان يطلب فسخ عقده مع النصر.. وشراحيلي يتجه للقادسية

كشفت مصادر مطلعة أنَّ الظهير الأيمن النصراوي، الكرواتي إيفان توميتشاك، غادر إلى بلاده احتجاجًا منه على عدم تسلُّم مستحقاته الشهرية للثلاثة أشهر الماضية، حيث طلب من إدارة كرة القدم بقيادة المكلف طلال النجار فسخ عقده الاحترافي والحصول على تسوية مالية نهائية، فيما أوضحت المصادر أن حارس المرمى متعب شراحيلي يقترب من الانتقال لنادي القادسية بعدما وصلت مفاوضات التجديد مع إدارة الأمير فيصل بن تركي إلى طريق مسدود، حيث تمسك اللاعب بالحصول على ٣ ملايين ريال سنويًا مقابل تمديد عقده لـ٣ سنوات وهو ما اعتبرته الإدارة الصفراء مبالغة غير مبررة، وفي المقابل مضت إدارة النادي الشرقاوي بعرض جاد لضم الحارس بناءً على توصية المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي أشرف عليه إبان تدريبه للرائد في الموسم الماضي.