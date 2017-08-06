 وفد من جمعية تحفيظ وادي ليه يزورون مفتي عام المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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وفد من جمعية تحفيظ وادي ليه يزورون مفتي عام المملكة

وفد من جمعية تحفيظ وادي ليه يزورون مفتي عام المملكة
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قام وفد من جمعية تحفيظ القرآن بوادي ليه بزيارة لسماحة الشيخ  عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة صباح اليوم وكان في مقدمتهم فضيلة الشيخ عيضة بن علي العوفي رئيس الجمعية والشريف د. حمزة بن حسين الفعر عضو مجلس الإدارة بالجمعية، عضو هيئة التدريس بالحرم المكي الشريف والشيخ مسفر بن عايض الجعيد عضو مجلس الإدارة بالجمعية وبعض مدراء الاقسام وطلاب الجمعية.
حيث استمع سماحته في بداية اللقاء إلى تعريف بالجمعية وابرز انجازاتها خلال هذا العام ، وكذلك استمع سماحته إلى بعض نماذج التلاوات للطلاب الذين حضرو للسلام عليه.
وفي ختام اللقاء حث سماحته ابنائه الطلاب مع مواصلة حفظهم للقرآن والعمل به .

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