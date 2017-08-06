 جامعة جازان: ترد على هاشتاق نافورة 170 مليون بالتفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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جامعة جازان: ترد على هاشتاق نافورة 170 مليون بالتفاصيل

جامعة جازان: ترد على هاشتاق نافورة 170 مليون بالتفاصيل
المناطق - جازان

كشفت جامعة جازان تفاصيل مشروع البحيرة المائية المحتوية على ثاني أكبر نافورة على مستوى المملكة , وذلك بعد أن أثارت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من ردود الأفعال حول قيمة المشروع والتي تقدر بـ 170 مليون ريال.

وبينت الجامعة بأن ما تم تداوله حول موضوع النافورة فقط دون الالتفات إلى بقية المشروع يعد مغالطة حيث يتضمن المشروع : قناتين شمالية وجنوبية بأطوال 1700 متر, وبحيرة صناعية بقطر 240متر, إضافة إلى عبارتين مواجهة للبحر, وإنشاء عدد “6” كباري للسيارات وللمشاة للبحيرة المائية ولمجرى السيول, كما تم إنشاء عدد ” 3 “حواجز حجرية شمالية وجنوبية ومصد لمجرى الأودية داخل الواجهة البحرية, كما تم إنشاء مجرى للسيول مجاور للبحيرة المائية يمر بمنتصف المدينة الجامعية, إضافة إلى أعمال عزل وسفلتة جميع الطرق والكباري المحيطة بالمدينة الجامعية وأعمال الأرصفة والعزل وسفلتة الطرق المحيطة بالمشروع ككل.

وختمت الجامعة بيانها بضرورة تحري الدقة عند نشر المعلومات وعدم المساهمة في نشر أي معلومات مغلوطة عن الجهات الحكومية دون الرجوع إلى المتحدث الرسمي للجهة.

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