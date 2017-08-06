 سمو امير منطقة تبوك يستقبل الكابتين محمود الخطيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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سمو امير منطقة تبوك يستقبل الكابتين محمود الخطيب

سمو امير منطقة تبوك يستقبل الكابتين محمود الخطيب
المناطق - تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة نائب رئيس النادي الأهلي سابقاً وكابتين منتخب مصر / محمود الخطيب و أحد المدعوين لحضور دورة تبوك الدولية لكرة القدم .
حيث رحب سموه بالكابتين الخطيب وأشاد بما قدمه خلال مسيرته الكروية وما قدمه للكرة المصرية والعربية .
وأعرب محمود الخطيب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعوته لحضور دورة تبوك الدولية لكرة القدم الثانية منوهاً بهذه الدورة التي جمعت الشباب العربي بمنطقة تبوك في تنافس شريف في مجال كرة القدم .

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