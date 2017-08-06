سمو أمير منطقة تبوك يلتقي رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم

إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم / عادل عزت

حيث رحب سموه برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وشكره على حضوره المباراة النهائية لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم .

وقال سمو أمير المنطقة أن حضوركم يعطي دفعه لها و للقائمين عليها وأعطت انطباع عن إمكانيات الفرق السعودية والعربية ومستوى كرة القدم منوهاً سموه بجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم وحرصه على تطوير الرياضة بالمملكة .

بعد ذلك قُدم لسمو أمير المنطقة درع الإتحاد السعودي لكرة القدم قدمه رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم .

ومن جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا اللقاء ومنوهاً بدورة تبوك الدولية لكرة القدم الثانية ودعم سموه لها منذ انطلاقتها وهي امتداد لمسيرة النماء بالوطن وقال هي بكل المقاييس لبطولة ناجحة فهي ظهرت بشكل ممتاز سواء من حيث التنظيم أو المستوى الفني و الإداري بالإضافة أنها جاءت مواكبة لمهرجانات سياحية وأعطيت مزيداً من الوهج والزخم لمنطقة تبوك وأشار إلى أن الدورة أعطيت التنافس الشريف بين الفرق السعودية والعربية .