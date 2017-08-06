قافلة بناء تزور أبطال الحد الجنوبي وتسلم ١٠ آلاف رسالة

في محطتها الخامسة وصلت قافلة صيف بناء لمنطقة جازان حاملة عشرة إلاف رسالة للمرابطين في الحد الجنوبي دونها المواطنين والمقيمين للأبطال المرابطين تعبيراً عن إمتنانهم وتقديرهم للدور الكبير والتضحيات الجسيمة التي يقدمها جنودنا للدفاع عن الوطن ومقدساته وحماية حدوده والوقوف سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه اختراق حدود المملكة وتهديد أمنه .

وقد وصلت قافلة بناء لمنطقة جازان والتي تحمل شعار (#مساندتهم_واجب_علينا) بعد ان كان دشنها صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية وانطلقت لمساندة جنودنا البواسل في الحدود الجنوبية وزارت مدينة الرياض والطائف ومكة المكرمة وجدة ويشارك فيها ثمانية وعشرون ابناً من أبناء الجمعية يرافقهم مشرفين تربويين وتستمر لمدة ١٩ يوماً .

وكان في استقبال قافلة بناء عند زيارتها لمقر قيادة قوة جازان اللواء ركن محمد بن عبدالله القحطاني قائد قوة جازان المكلف والذي رحب بالمشاركين في القافلة واثنى على هذه المبادرة من جمعية بناء لرعاية الأيتام .

وقال الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء أن مسيرة القافلة زارت عدة مناطق بوطننا الغالي وتحمل شعار مساندتهم واجب علينا، وذلك للوقوف مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالدعاء لهم وشكرهم ورفع المعنويات والوقوف جنبًا إلى جنب مع وطننا وقيادتنا .

وأضاف الخالدي : الجمعية تحرص على استغلال مواسم الاجازات الدراسية لتطوير وتدريب أبنائنا المنتسبين للجمعية بجميع فئاتهم العمرية وتخصيص البرامج التي تناسب كل فئة عمرية والحمد الله فمخرجات هذه البرامج التدريبية كانت جيدة وعادت بالنفع على أبنائنا الأيتام وهذا يظهر لنا من خلال قياس الأثر الذي نجريه على البرامج التدريبية وتبين لنا مدى استفادة اليتيم من البرامج وسيكون لقافلة صيف بناء مردود إيجابي على أبنائنا المشاركين وسيعودون لأسرهم بمعارف جديدة ومهارات ستساهم في تحقيق رؤية الجمعية في بناء شخصية اليتيم وجعله قادراً على الاعتماد على نفسه من خلال ما يقدم له من برامج وانشطة نوعية .. فشكراً لجميع الشركاء و الداعمين لمسيرة الجمعية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان وجميع الداعمين من رجال الأعمال والإفراد وأسال الله أن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .

ثم اطلع المشاركين في قافلة صيف بناء على أنوع الأسلحة والآليات والطائرات التي تمتلكها القوات السعودية واستمعوا لشرح عن الأسلحة

ثم توجهت القافلة لزيارة الجنود المصابين وقدم لهم الأبناء الورود والهدايا ونقلوا لهم رسائل المواطنين ودعائهم لهم بالشفاء العاجل وأن يعودوا لأسرهم سالمين بعد تحقيق النصر إن بإذن الله

وفي نهاية الجولة كرم قائد قوة جازان اللواء ركن محمد بن عبدالله القحطاني الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية والابناء والمشرفين المشاركين في القافلة وشكرهم على هذه المبادرة التي رفعت من معنويات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي كما قدمت القافلة درعا لقيادة قوة جازان يحمل شعار القافلة ودرعا اخر مقدم من رعاة القافلة.

وأقامت قيادة قوة جازان مأدبة غداء على شرف القافلة.

ثم غادرت قافلة بناء منطقة جازان وتوجهت لمدينة أبها لإكمال برنامج قافلة الصيف بعد إنجاز هدفها الرئيسي وهو زيارة المرابطين في الحد الجنوبي وإيصال رسائل المواطنين وتقديرهم لهم .