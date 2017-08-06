مجلس إدارة ” بر أبها ” يقدم شكره لمنسوبي الجمعية

نقل فضيلة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي شكر سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة أعضاء المجلس لمنسوبي إدارة الجمعية وعلى رأسهم فضيلة الأمين العام الشيخ محمد بن فحاس على جهودهم المخلصة في إنجاح برامج ومشاريع الجمعية خلال النصف الأول من العام المالي 2017م .

وذلك خلال لقائه بهم بإدارة الجمعية برفقة عدداً من أعضاء المجلس وقد شكر بن فحاس بأسمه وأسم منسوبي الجمعية سمو رئيس المجلس وفضيلة نائبه وللأعضاء الكرام على هذه اللفتة الكريمة والتي سيكون لها الأثر الطيب في نفوس الجميع وتكون حافز لمزيد من البذل والعطاء بما يحقق آمال وأهداف الجمعية .