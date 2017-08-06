 بتنظيم الدفاع المدني والصحة..جامعة الملك خالد تحتضن برنامج الوقاية من الحريق في المنشآت الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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بتنظيم الدفاع المدني والصحة..جامعة الملك خالد تحتضن برنامج الوقاية من الحريق في المنشآت الصحية

بتنظيم الدفاع المدني والصحة..جامعة الملك خالد تحتضن برنامج الوقاية من الحريق في المنشآت الصحية
المناطق - أبها

تحتضن جامعة الملك خالد البرنامج التدريبي (معايير ومتطلبات السلامة والوقاية والحماية من الحريق في المنشآت الصحية) الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بالمنطقة والجامعة لمدة 5 أيام، اعتباراً من الـ14 من شهر ذي القعدة الجاري.
وتأتي إقامة هذا البرنامج في رحاب الجامعة بالتنسيق فيما بين مديرية الدفاع المدني بالمنطقة والإدارة العامة للأمن والسلامة بفرع وزارة الصحة بعسير، ويستفيد من البرنامج أكثر من 50 متدربا.
وقدمت إدارة الدفاع المدني 5 مقاعد مجانية لمنسوبي الجامعة، رُشح للالتحاق بها عدد من منسوبي الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي، لتحقيق الفائدة لهم في هذا المجال بحكم تخصصهم.
يذكر أن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بحث مؤخراً مع إدارة الدفاع المدني اتفاقية تعاون شملت مجالات التوعية والتثقيف الديني والتوعوي، والتدريب المشترك، والدراسات العلمية والبحوث للمشكلات والقضايا البحثية التي تهم الدفاع المدني وتسهم في إيجاد حلول منهجية وعلمية في مجال السلامة والوقاية من الحريق وتصنيف المخاطر الطبيعية والصناعية والإشعاعية وفي مجالات الأمن والسلامة.

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