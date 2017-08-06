أمانة عسير تغلق عدداً من المطاعم وصالونات الحلاقة وتصادر أكثر من 200 دراجة نارية مخالفة

كثفت أمانة منطقة عسير خلال موسم الصيف الحالي جهودها الرقابية الصحية على المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ، بما يضمن صحة المواطن والمقيم لاسيما وأن مدينة أبها أصبحت اختيار العديد من الأسر السعودية للإقامة فيها نظراً لاعتدال جوها .

أوضح ذلك م. عبدالعزيز الرمثي مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير ، وأضاف : أن فرق الرقابة الصحية رصدت العديد من الملاحظات على بعض المطاعم حيث أغلقت مطعماً شهيراً بحي شمسان لعدم تجديد الترخيص وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة ، والتجهيزات وسوء النقل والتخزين والاشتباه بوجود فئران ، وتم إغلاق عدد من صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومحل بروست بحي الموظفين لتدني سوء النظافة وعدم وجود شهادات صحية وسوء التجهيزات وعدم تجديد الرخصة ، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 200 دراجة نارية ، و إزالة أكثر من 25 موقع لتأجير الدبابات بطريق السودة وطريق الملك عبد الله وطريق المطار .

من جهته أكد م. أحمد أبو عابد مدير الرقابة الصحية بالأمانة أن هذه الحملات ستواصل جهودها وتكثف من جولاتها اليومية ، ولن تتوانى في رصد الملاحظات ، واستخدام لائحة الجزاءات والغرامات في من يخالف الأنظمة البلدية في هذه الأنشطة ، وحث الجميع على عدم التردد بالاتصال على 940 في حال ملاحظة أي مخالفة أو شكوى .