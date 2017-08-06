أمير عسير يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس منصور القحطاني والذي قدم للسلام على سموه خلال زيارته للمنطقة

جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالشركة وأعمالها بالمنطقة .

وقدم المهندس القحطاني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المتواصل للشركة في تسهيل أعمالها بالمنطقة وتذليل الصعوبات لخدمة المجتمع وإيصال خدمة الكهرباء.